В ЕМА заявили о возможном риске для иммунитета из-за частой ревакцинации от коронавируса
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости.
«Введение бустерных доз через короткие периоды в пределах каждых четырёх месяцев может привести к проблемам с иммунным ответом», — заявил он в рамках пресс-конференции в Амстердаме.
Кавалери пояснил, что в случае частой ревакцинации ответ «может быть не таким хорошим», как ожидается.
«Мы должны быть очень аккуратными и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию», — подчеркнул он.
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