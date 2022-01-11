В ЕМА заявили о возможном риске для иммунитета из-за частой ревакцинации от коронавируса

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Представитель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери заявил, что частая ревакцинация против новой коронавирусной инфекции может привести к перегрузке иммунной системы человека.
В ЕМА заявили о возможном риске для иммунитета из-за частой ревакцинации от коронавируса
  • AFP

 Об этом сообщает РИА Новости.

«Введение бустерных доз через короткие периоды в пределах каждых четырёх месяцев может привести к проблемам с иммунным ответом», — заявил он в рамках пресс-конференции в Амстердаме.

Кавалери пояснил, что в случае частой ревакцинации ответ «может быть не таким хорошим», как ожидается.

«Мы должны быть очень аккуратными и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию», — подчеркнул он.

Ранее власти Чили приняли решение начать вакцинацию от коронавируса четвёртой дозой для лиц с ослабленным иммунитетом старше 12 лет с 10 января.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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