В Чили с 10 января начнут вакцинацию четвёртой дозой для лиц с ослабленным иммунитетом

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Власти Чили приняли решение начать вакцинацию от коронавируса четвёртой дозой для лиц с ослабленным иммунитетом старше 12 лет с 10 января.
В Чили с 10 января начнут вакцинацию четвёртой дозой для лиц с ослабленным иммунитетом
  • AP
  • © Esteban Felix

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

«С 10 января четвёртую дозу вакцины смогут получить лица с ослабленным иммунитетом старше 12 лет, который были привиты первой бустерной дозой не позднее 12 сентября», — говорится в сообщении.

Также с 7 февраля четвёртую прививку смогут сделать граждане Чили старше 55 лет, получившие бустерную дозу вакцины не позднее 15 августа.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в стране начнётся вакцинация от COVID-19 четвёртой дозой для лиц старше 60 лет и медицинского персонала.

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