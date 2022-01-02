В Израиле начнут вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медперсонала

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что власти страны приняли решение начать вакцинацию от коронавируса четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медицинского персонала.

«Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал меня и министра здравоохранения Ницана Горовица о своём решении разрешить четвёртую дозу вакцины для взрослых старше 60 лет и медицинского персонала, если прошли по крайней мере четыре месяца с момента получения предыдущей прививки», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что Франция не исключает введения четвёртой дозы вакцины от COVID-19.

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