В Израиле начнут вакцинацию четвёртой дозой лиц старше 60 лет и медперсонала
«Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Аш недавно проинформировал меня и министра здравоохранения Ницана Горовица о своём решении разрешить четвёртую дозу вакцины для взрослых старше 60 лет и медицинского персонала, если прошли по крайней мере четыре месяца с момента получения предыдущей прививки», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что Франция не исключает введения четвёртой дозы вакцины от COVID-19.