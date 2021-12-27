Во Франции не исключили введения четвёртой дозы вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что Франция не исключает введения четвёртой дозы вакцины от COVID-19.

«Четвёртая доза вакцины — это вариант... Мы работаем по этому вопросу на международном уровне — с нашими европейскими коллегами, с Израилем, который начал эту кампанию по вакцинации (четвёртой дозой. — RT) первым», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французские власти подготовили законопроект, предполагающий замену санитарных пропусков на вакцинные, он может вступить в силу с 15 января.