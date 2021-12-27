Во Франции не исключили введения четвёртой дозы вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что Франция не исключает введения четвёртой дозы вакцины от COVID-19.
Во Франции не исключили введения четвёртой дозы вакцины от COVID-19
  • Reuters
  • © Christian Hartmann

«Четвёртая доза вакцины — это вариант... Мы работаем по этому вопросу на международном уровне — с нашими европейскими коллегами, с Израилем, который начал эту кампанию по вакцинации (четвёртой дозой. — RT) первым», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французские власти подготовили законопроект, предполагающий замену санитарных пропусков на вакцинные, он может вступить в силу с 15 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить