Во Франции с 15 января планируют ввести вакцинные пропуска

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французские власти подготовили законопроект, предполагающий замену санитарных пропусков на вакцинные, он может вступить в силу с 15 января.
Во Франции с 15 января планируют ввести вакцинные пропуска
  • Legion-Media

«Цель совета министров, который прошёл сегодня, — чтобы был принят законопроект, который заменит санитарные пропуска на вакцинные. Это значит: чтобы попасть в места, для доступа в которые необходимо предъявить санитарный пропуск, — рестораны, бары, музеи, театры, спортзалы — необходимо будет иметь подтверждение вакцинации. Предъявления теста будет недостаточно», — приводит РИА Новости слова Кастекса.

По его словам, если парламент проголосует за законопроект, он вступит в силу 15 января.

25 декабря во Франции были зафиксированы рекордные 104 тыс. случаев инфицирования COVID-19 за сутки.

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