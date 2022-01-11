Представитель ВОЗ Клюге заявил, что с начала года в Европе выявлено 7 млн случаев COVID-19

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За первую неделю 2022 года в Европе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев коронавирусной инфекции, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«В первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев заболевания COVID-19, рост в два раза за две недели», — цитирует его ТАСС.

В 26 странах по состоянию на 10 января еженедельно инфицируется более 1% населения.

По словам Клюге, штамм «омикрон» постепенно становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в стране принимаются меры по подготовке отечественной системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне выявления штамма «омикрон».

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