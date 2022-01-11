Песков заявил о подготовке системы здравоохранения к возможной новой волне коронавируса

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В России принимаются меры по подготовке отечественной системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне выявления штамма «омикрон», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил о подготовке системы здравоохранения к возможной новой волне коронавируса
  • РИА Новости

«Этот вирус приникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это... прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне», — сказал он.

Песков обратил внимание на то, что в Европе и США вышли на уровень свыше 1,1 млн случаев COVID-19 в сутки.

«Просто возьмите и сопоставьте в пропорциях к населению (России. — RT), какие бы цифры соответствовали нашему уровню населения, учитывая, что мы меньше Америки по населению значительно», — добавил представитель Кремля.

За минувшие сутки в России было подтверждено 17 525 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 15 830 заболевших.

За сутки умерли 783 человека, ранее скончался 741 пациент. Общее число летальных исходов — 317 687.

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