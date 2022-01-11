В России выявили 17 525 случаев коронавируса за сутки
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 684 204 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 783 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 741 пациент. Общее число летальных исходов — 317 687.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 732 018 пациентов. За сутки выздоровели 25 216 человек, накануне — 19 890.
Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU высказал мнение, что «летальность омикрон-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у «дельты».