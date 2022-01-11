Кипр признал «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины для привитых туристов из России

Кипр признал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера для привитых туристов из России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Из российских вакцин Кипр признает «Спутник V». Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь минздрав Кипра признал и «Спутник Лайт», самую распространённую в России вакцину для ревакцинации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт только о россиянах, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт» после двух доз вакцины «Спутник V».

В июле на Кипре признали российские сертификаты о вакцинации.