Кипр признал «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины для привитых туристов из России

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Кипр признал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера для привитых туристов из России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Кипр признал «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины для привитых туристов из России
  • AP
  • © Petros Karadjias

«Из российских вакцин Кипр признает «Спутник V». Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь минздрав Кипра признал и «Спутник Лайт», самую распространённую в России вакцину для ревакцинации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт только о россиянах, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт» после двух доз вакцины «Спутник V».

В июле на Кипре признали российские сертификаты о вакцинации.

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