Кипр признал «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины для привитых туристов из России
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«Из российских вакцин Кипр признает «Спутник V». Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь минздрав Кипра признал и «Спутник Лайт», самую распространённую в России вакцину для ревакцинации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт только о россиянах, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт» после двух доз вакцины «Спутник V».
В июле на Кипре признали российские сертификаты о вакцинации.