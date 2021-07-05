На Кипре признали российские сертификаты о вакцинации

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Российским туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, по прибытии на остров не требуется сдавать тест на COVID-19. В стране признаются российские сертификаты об иммунизации, заявил глава Министерства туризма Кипра Саввас Пердиос.
На Кипре признали российские сертификаты о вакцинации
  • Reuters

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что въезжающие из России туристы обязаны сдать два теста на коронавирус в связи с тем, что Россия до сих пор находится в «красной категории» стран. Один тест должен быть сделан за 72 часа до прилёта на остров, второй — непосредственно по прибытии.

При этом Пердиос отметил, что в государстве признаются российские вакцины.

«Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен», — сказал он.

В конце июня Россия возобновила авиасообщение с восемью странами, в числе которых Кипр.

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