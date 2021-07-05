На Кипре признали российские сертификаты о вакцинации
- Reuters
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что въезжающие из России туристы обязаны сдать два теста на коронавирус в связи с тем, что Россия до сих пор находится в «красной категории» стран. Один тест должен быть сделан за 72 часа до прилёта на остров, второй — непосредственно по прибытии.
При этом Пердиос отметил, что в государстве признаются российские вакцины.
«Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен», — сказал он.
В конце июня Россия возобновила авиасообщение с восемью странами, в числе которых Кипр.