На Кипре признали российские сертификаты о вакцинации

Российским туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, по прибытии на остров не требуется сдавать тест на COVID-19. В стране признаются российские сертификаты об иммунизации, заявил глава Министерства туризма Кипра Саввас Пердиос.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что въезжающие из России туристы обязаны сдать два теста на коронавирус в связи с тем, что Россия до сих пор находится в «красной категории» стран. Один тест должен быть сделан за 72 часа до прилёта на остров, второй — непосредственно по прибытии.

При этом Пердиос отметил, что в государстве признаются российские вакцины.

«Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен», — сказал он.

В конце июня Россия возобновила авиасообщение с восемью странами, в числе которых Кипр.