Постпред России в Вене Ульянов заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
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«Какие самые популярные слова в западном политическом лексиконе? Вы сможете без труда догадаться: «последствия, последствия, последствия»... и «они заплатят за это», — написал Ульянов в Twitter.
Он напомнил западным коллегам о правиле: «если повторять одну и ту же угрозу 1001 раз, она обесценивается».
What are the most popular words in the Western political lexicon now? You can easily guess: “consequences, consequences, consequences”… and “they will pay for that”. Dear Western counterparts, there is the rule: if you repeat the same threat 1001 times, it is devaluated.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 10, 2022
Ранее в МИД России оценили прошедшие 10 января в Женеве переговоры с США по гарантиям безопасности. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал переговоры глубокими и конкретными.
В свою очередь, в Белом доме назвали откровенными переговоры России и США по безопасности.