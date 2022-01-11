Постпред России в Вене Ульянов заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться

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Из-за постоянных повторений угрозы западных стран в адрес России могут обесцениться. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постпред России в Вене Ульянов заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Какие самые популярные слова в западном политическом лексиконе? Вы сможете без труда догадаться: «последствия, последствия, последствия»... и «они заплатят за это», — написал Ульянов в Twitter.

Он напомнил западным коллегам о правиле: «если повторять одну и ту же угрозу 1001 раз, она обесценивается».

Ранее в МИД России оценили прошедшие 10 января в Женеве переговоры с США по гарантиям безопасности. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал переговоры глубокими и конкретными.

В свою очередь, в Белом доме назвали откровенными переговоры России и США по безопасности.

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