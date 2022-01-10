США не позволят «закрывать двери» зарубежным странам по вопросам вступления в НАТО

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Соединённые Штаты не позволят никому «закрывать двери» зарубежным странам по вопросам вступления в НАТО. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
США не позволят «закрывать двери» зарубежным странам по вопросам вступления в НАТО
  • © AP Photo/Olivier Matthys

«Мы не позволим никому закрывать другой стране двери в НАТО», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции.

Шерман подчеркнула, что Вашингтон не намерен обсуждать вопросы вступления других стран в Североатлантический альянс без их участия.

«Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнёрами по двусторонним вопросам», — добавила дипломат.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что ситуация на переговорах России и США по гарантиям безопасности не является безнадёжной.

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