США не позволят «закрывать двери» зарубежным странам по вопросам вступления в НАТО

Соединённые Штаты не позволят никому «закрывать двери» зарубежным странам по вопросам вступления в НАТО. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы не позволим никому закрывать другой стране двери в НАТО», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции.

Шерман подчеркнула, что Вашингтон не намерен обсуждать вопросы вступления других стран в Североатлантический альянс без их участия.

«Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнёрами по двусторонним вопросам», — добавила дипломат.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что ситуация на переговорах России и США по гарантиям безопасности не является безнадёжной.