МИД сообщил о возвращении на родину 28 россиян из Нур-Султана
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«10 января в 15:45 мск военно-транспортным самолётом Минобороны из Нур-Султана возвратились на родину 28 российских граждан», — говорится в заявлении в Telegram.
️Ранее стало известно, что военно-транспортными самолётами Минобороны России из Алма-Аты вылетели 500 россиян.
9 января консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Владимир Малышев рассказал, что отправка эвакуационных рейсов с россиянами из Казахстана будет продолжаться, пока не вывезут всех желающих.