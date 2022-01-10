МИД сообщил о возвращении на родину 28 россиян из Нур-Султана

Самолёт Минобороны вернул в Россию 28 граждан страны из казахстанского Нур-Султана. Об этом сообщили в Ситуационно-кризисном центре российского МИД.

«10 января в 15:45 мск военно-транспортным самолётом Минобороны из Нур-Султана возвратились на родину 28 российских граждан», — говорится в заявлении в Telegram.

️Ранее стало известно, что военно-транспортными самолётами Минобороны России из Алма-Аты вылетели 500 россиян.

9 января консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Владимир Малышев рассказал, что отправка эвакуационных рейсов с россиянами из Казахстана будет продолжаться, пока не вывезут всех желающих.