В консульстве России в Алма-Ате рассказали об эвакуационных рейсах для россиян

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Консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Владимир Малышев рассказал, что отправка эвакуационных рейсов с россиянами из Казахстана будет продолжаться, пока не вывезут всех желающих.
В консульстве России в Алма-Ате рассказали об эвакуационных рейсах для россиян
  • ©Turar Kazangapov/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

«Да, будут, пока всех не вывезем. Все ли полетят в Чкаловский — вопрос. Возможно, не все», — заявил Малышев.

По его оценкам, 9 января на родину могут вылететь ещё порядка 500 российских граждан, «а может, и больше».

«Народ прибывает. Всех за один день планируем отправить», — рассказал он.

Ранее из Алма-Аты в российский аэропорт Чкаловский вылетели первые три самолёта военно-транспортной авиации с пожелавшими покинуть Казахстан гражданами России на борту.

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