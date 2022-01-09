В консульстве России в Алма-Ате рассказали об эвакуационных рейсах для россиян
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Об этом информирует РИА Новости.
«Да, будут, пока всех не вывезем. Все ли полетят в Чкаловский — вопрос. Возможно, не все», — заявил Малышев.
По его оценкам, 9 января на родину могут вылететь ещё порядка 500 российских граждан, «а может, и больше».
«Народ прибывает. Всех за один день планируем отправить», — рассказал он.
Ранее из Алма-Аты в российский аэропорт Чкаловский вылетели первые три самолёта военно-транспортной авиации с пожелавшими покинуть Казахстан гражданами России на борту.