В консульстве России в Алма-Ате рассказали об эвакуационных рейсах для россиян

Консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Владимир Малышев рассказал, что отправка эвакуационных рейсов с россиянами из Казахстана будет продолжаться, пока не вывезут всех желающих.

Об этом информирует РИА Новости.

«Да, будут, пока всех не вывезем. Все ли полетят в Чкаловский — вопрос. Возможно, не все», — заявил Малышев.

По его оценкам, 9 января на родину могут вылететь ещё порядка 500 российских граждан, «а может, и больше».

«Народ прибывает. Всех за один день планируем отправить», — рассказал он.

Ранее из Алма-Аты в российский аэропорт Чкаловский вылетели первые три самолёта военно-транспортной авиации с пожелавшими покинуть Казахстан гражданами России на борту.