Из Алма-Аты в Россию вылетели три военных самолёта с российскими гражданами
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на консула-советника российского генконсульства в Алма-Ате Владимира Малышева.
«Первые три самолёта (по 100 человек в каждом) вылетели в аэропорт Чкаловский», — сказал он.
Ранее сообщалось, что МИД России получил несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном они поступили из Алма-Аты.
В посольстве России в Нур-Султане был создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.