Из Алма-Аты в Россию вылетели три военных самолёта с российскими гражданами

Из казахстанской Алма-Аты в российский аэропорт Чкаловский вылетели первые три самолёта военно-транспортной авиации с пожелавшими покинуть Казахстан гражданами России на борту.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на консула-советника российского генконсульства в Алма-Ате Владимира Малышева.

«Первые три самолёта (по 100 человек в каждом) вылетели в аэропорт Чкаловский», — сказал он.

Ранее сообщалось, что МИД России получил несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном они поступили из Алма-Аты.

В посольстве России в Нур-Султане был создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.