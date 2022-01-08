Штаб посольства России в Нур-Султане работает над вопросом возвращения россиян домой

В посольстве России в Нур-Султане создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.

«Кризисный штаб посольства в Нур-Султане ведёт обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из РК, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на родину», — сообщил российский МИД в Telegram.

Как сообщалось ранее, самолёты Министерства обороны России выполнят рейсы из Алма-Аты в Иваново и Оренбург для доставки россиян на родину.