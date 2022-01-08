Военно-транспортная авиация Минобороны доставит россиян из Алма-Аты домой

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Самолёты Министерства обороны России выполнят рейсы из Алма-Аты в Иваново и Оренбург для доставки россиян на родину.
Военно-транспортная авиация Минобороны доставит россиян из Алма-Аты домой
  • © Минобороны России
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Об этом говорится в сообщении посольства России в Казахстане в Facebook.

«С учётом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алма-Ату между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата — Иваново и Алма-Ата — Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на родину», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что эвакуация граждан России из Байконура в связи с беспорядками в Казахстане не планируется. На вывозных рейсах город покинут те, кто намеревался улететь ранее.

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