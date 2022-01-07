Эвакуация россиян из Байконура не планируется
- AP
Как ранее сообщил глава администрации города Байконур Константин Бусыгин, «Роскосмос» обеспечит возвращение в Россию курсантов военных училищ из зимних отпусков на Байконуре.
Кроме того, была усилена охрана аэропорта Крайний близ города Байконур, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов. Также на космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов.
Космодром Байконур расположен на территории Казахстана — в Кызылординской области около посёлка Тюратам. Космодром и город с таким же названием вместе образуют комплекс Байконур, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.