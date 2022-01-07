Эвакуация россиян из Байконура не планируется

Эвакуация граждан России из Байконура в связи с беспорядками в Казахстане не планируется. На вывозных рейсах город покинут те, кто намеревался улететь ранее. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе администрации города.

Как ранее сообщил глава администрации города Байконур Константин Бусыгин, «Роскосмос» обеспечит возвращение в Россию курсантов военных училищ из зимних отпусков на Байконуре.

Кроме того, была усилена охрана аэропорта Крайний близ города Байконур, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов. Также на космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов.

Космодром Байконур расположен на территории Казахстана — в Кызылординской области около посёлка Тюратам. Космодром и город с таким же названием вместе образуют комплекс Байконур, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.