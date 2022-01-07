Эвакуация россиян из Байконура не планируется

Короткая ссылка
Эвакуация граждан России из Байконура в связи с беспорядками в Казахстане не планируется. На вывозных рейсах город покинут те, кто намеревался улететь ранее. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе администрации города.
Эвакуация россиян из Байконура не планируется
  • AP

Как ранее сообщил глава администрации города Байконур Константин Бусыгин, «Роскосмос» обеспечит возвращение в Россию курсантов военных училищ из зимних отпусков на Байконуре.

Кроме того, была усилена охрана аэропорта Крайний близ города Байконур, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов. Также на космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов.

Космодром Байконур расположен на территории Казахстана — в Кызылординской области около посёлка Тюратам. Космодром и город с таким же названием вместе образуют комплекс Байконур, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить