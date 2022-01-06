Охрана аэропорта Крайний и стартовых комплексов Байконура усилена

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Пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) заявила об усилении охраны аэропорта Крайний близ города Байконур, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов.
Охрана аэропорта Крайний и стартовых комплексов Байконура усилена
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«Руководители структурных подразделений космического центра «Южный» (ЦЭНКИ) работают в штатном режиме. Совместно с УМВД на комплексе Байконур усилена охрана аэропорта Крайний, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов», — приводит ТАСС сообщение ЦЭНКИ.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов.

Космодром Байконур расположен около посёлка Тюратам в Кызылординской области Казахстана. Космодром и одноимённый город образуют комплекс Байконур, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

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