Рогозин заявил об усилении вооружённой охраны на космодроме Байконур

На космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Оперативный штаб ЗАТО полностью контролирует обстановку в городе. Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена», — написал он в Twitter.

По его словам, филиалы предприятий «Роскосмоса» работают в штатном режиме.