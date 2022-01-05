Рогозин заявил об усилении вооружённой охраны на космодроме Байконур
На космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
- globallookpress.com
- © Roscosmos
«Оперативный штаб ЗАТО полностью контролирует обстановку в городе. Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена», — написал он в Twitter.
По его словам, филиалы предприятий «Роскосмоса» работают в штатном режиме.
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