Рогозин заявил об усилении вооружённой охраны на космодроме Байконур

Короткая ссылка
На космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил об усилении вооружённой охраны на космодроме Байконур
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Оперативный штаб ЗАТО полностью контролирует обстановку в городе. Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена», — написал он в Twitter.

По его словам, филиалы предприятий «Роскосмоса» работают в штатном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить