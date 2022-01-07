Рогозин распорядился вернуть в Россию из Байконура курсантов вузов из отпусков

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Глава администрации города Байконур Константин Бусыгин сообщил, что «Роскосмос» обеспечит возвращение в Россию курсантов военных училищ из зимних отпусков на Байконуре.
Рогозин распорядился вернуть в Россию из Байконура курсантов вузов из отпусков
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«Отдельно хотел бы поблагодарить руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который переживает за безопасность байконурцев и ежедневно контролирует ситуацию в городе. Дмитрий Олегович выделил самолёт, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) ранее заявила об усилении охраны аэропорта Крайний близ города Байконур, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов.

Рогозин также сообщил, что на космодроме Байконур усилили вооружённую охрану ключевых объектов.

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