Российский МИД получил сотни обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана

Российский МИД получил несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном они поступили из Алма-Аты. Приоритет отдаётся детям и школьникам.

«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание — возвращению детей и школьников, которые были на каникулах», — сказали РИА Новости в Департаменте ситуационно-кризисного центра МИД.

Как стало известно ранее, в посольстве России в Нур-Султане создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.