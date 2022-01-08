Российский МИД получил сотни обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана

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Российский МИД получил несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном они поступили из Алма-Аты. Приоритет отдаётся детям и школьникам.
Российский МИД получил сотни обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана
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«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание — возвращению детей и школьников, которые были на каникулах», — сказали РИА Новости в Департаменте ситуационно-кризисного центра МИД.

Как стало известно ранее, в посольстве России в Нур-Султане создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.

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