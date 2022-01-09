Из Алма-Аты самолётами Минобороны вылетели 500 россиян

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️Военно-транспортными самолётами Минобороны России из Алма-Аты вылетели 500 россиян, сообщил Ситуационно-кризисный центр российского МИД.
Из Алма-Аты самолётами Минобороны вылетели 500 россиян
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«️Военно-транспортными самолётами Минобороны из Алма-Аты вылетели 500 российских граждан. Сотрудники ДСКЦ МИД России в плотном контакте с консульскими учреждениями уже обработали более 1200 поступивших на горячую линию обращений, оказывают организационное содействие в возвращении россиян», — говорится в сообщении.

По последним данным, около 1600 граждан России выразили желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться домой из Казахстана.

9 января из Алма-Аты в российский аэропорт Чкаловский вылетели первые три самолёта военно-транспортной авиации с пожелавшими покинуть Казахстан гражданами России на борту.

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