Из Алма-Аты самолётами Минобороны вылетели 500 россиян
- © РИА Новости / Министерство обороны РФ
«️Военно-транспортными самолётами Минобороны из Алма-Аты вылетели 500 российских граждан. Сотрудники ДСКЦ МИД России в плотном контакте с консульскими учреждениями уже обработали более 1200 поступивших на горячую линию обращений, оказывают организационное содействие в возвращении россиян», — говорится в сообщении.
По последним данным, около 1600 граждан России выразили желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться домой из Казахстана.
9 января из Алма-Аты в российский аэропорт Чкаловский вылетели первые три самолёта военно-транспортной авиации с пожелавшими покинуть Казахстан гражданами России на борту.