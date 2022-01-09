Около 1600 россиян изъявили желание вернуться домой вывозными рейсами из Казахстана

Около 1600 граждан России выразили желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться домой из Казахстана, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«По состоянию на сегодня, в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию», — написала она в Telegram.

9 января из казахстанской Алма-Аты в российский аэропорт Чкаловский вылетели первые три самолёта военно-транспортной авиации с пожелавшими покинуть Казахстан гражданами России на борту.

В посольстве России в Нур-Султане был создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.