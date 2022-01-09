Белый дом пригрозил Ирану ответом на санкции против причастных к убийству Сулеймани

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Иран ждут серьёзные последствия, если он посягнёт на граждан США, в том числе на тех, против кого Тегеран ввёл новые санкции за причастность к убийству иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Белый дом пригрозил Ирану ответом на санкции против причастных к убийству Сулеймани
  • Legion-Media

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы сдерживать любые совершаемые Ираном атаки и реагировать на них. Если Иран посягнёт на кого-либо из наших граждан, включая названных вчера лиц, то столкнётся с серьёзными последствиями», — говорится в заявлении Салливана.

Накануне власти Ирана ввели санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции против Касема Сулеймани.

В список, в частности, попали председатель комитета начальников штабов США Марк Милли и экс-советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

3 января 2020 года в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

Иран на убийство Сулеймани ответил ударами по американским базам в Ираке.

Как заявил иранский духовный лидер Али Хаменеи, Иран не забудет убийство американскими военными генерала Сулеймани.

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