Иран ввёл санкции против 51 американца из-за причастности к убийству Сулеймани

Власти Ирана ввели санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции против иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД исламской республики.

Отмечается, что «указанные в списке санкций лица участвовали в принятии решений, планировании, организации, финансировании, поддержке, а также в руководстве или осуществлении террористического акта (против Сулеймани)».

В список, в частности, попали председатель комитета начальников штабов США Марк Милли и экс-советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси потребовал предать суду тех, кто несёт ответственность за расправу над командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генералом Касемом Сулеймани, включая бывшего президента США Дональда Трампа.