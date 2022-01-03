Президент Ирана: Трамп должен быть предан суду за убийство Сулеймани
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Об этом он заявил на митинге в Тегеране, посвящённом второй годовщине убийства Сулеймани.
«Экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель Госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершённое преступление. Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа», — приводит ТАСС слова Раиси.
3 января 2020 года в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».
Иран на убийство Сулеймани ответил ударами по американским базам в Ираке.