Президент Ирана: Трамп должен быть предан суду за убийство Сулеймани

Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал предать суду тех, кто несёт ответственность за расправу над командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генералом Касемом Сулеймани, включая бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом он заявил на митинге в Тегеране, посвящённом второй годовщине убийства Сулеймани.

«Экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель Госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершённое преступление. Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа», — приводит ТАСС слова Раиси.

3 января 2020 года в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

Иран на убийство Сулеймани ответил ударами по американским базам в Ираке.