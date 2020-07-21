Хаменеи пообещал США ответный удар из-за убийства Сулеймани

Иран не забудет убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани и ответит американцам, заявил иранский духовный лидер Али Хаменеи.

Об этом он сказал во время разговора с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

«Они убили вашего гостя в вашем же доме и открыто признали это, а это не шутка. Исламская Республика Иран никогда не забудет убийство мученика Касема Сулеймани и, несомненно, нанесёт ответный удар американцам», — приводит его слова пресс-служба.

Иранский генерал был убит 3 января вблизи аэропорта Багдада в результате ракетного обстрела США. В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала.

В конце июня Тегеран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству Сулеймани.