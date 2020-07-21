Хаменеи пообещал США ответный удар из-за убийства Сулеймани

Короткая ссылка
Иран не забудет убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани и ответит американцам, заявил иранский духовный лидер Али Хаменеи.

Об этом он сказал во время разговора с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

«Они убили вашего гостя в вашем же доме и открыто признали это, а это не шутка. Исламская Республика Иран никогда не забудет убийство мученика Касема Сулеймани и, несомненно, нанесёт ответный удар американцам», — приводит его слова пресс-служба.

Иранский генерал был убит 3 января вблизи аэропорта Багдада в результате ракетного обстрела США. В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала.

В конце июня Тегеран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству Сулеймани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить