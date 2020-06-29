Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные власти Ирана.

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, Трамп и другие лица обвиняются в «убийстве и терроризме».

По его словам, Иран намерен добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента США.

Отмечается, что Тегеран попросил Интерпол выдать уведомление высшего приоритета для задержания Трампа и прочих лиц. Там запрос не комментировали.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

Иран на убийство Сулеймани ответил ударами по американским базам в Ираке.