В Иране приговорён к смерти обвиняемый в шпионаже на ЦРУ

Иранский суд приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, который предоставлял данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает ISNA.

Уточняется, что Махмуд Мусави Маджд также сотрудничал с израильской разведкой МОССАД.

Вместе с этим агентство указывает, что дело против осуждённого было начато задолго до гибели Сулеймани и не имеет отношения к операции США против иранского военного.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, иранский военный и его сторонники «готовили убийство большого числа американских дипломатов и солдат».