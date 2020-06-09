В Иране приговорён к смерти обвиняемый в шпионаже на ЦРУ

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Иранский суд приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, который предоставлял данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани.
В Иране приговорён к смерти обвиняемый в шпионаже на ЦРУ
  • Reuters

Об этом сообщает ISNA.

Уточняется, что Махмуд Мусави Маджд также сотрудничал с израильской разведкой МОССАД.

Вместе с этим агентство указывает, что дело против осуждённого было начато задолго до гибели Сулеймани и не имеет отношения к операции США против иранского военного.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, иранский военный и его сторонники «готовили убийство большого числа американских дипломатов и солдат».

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