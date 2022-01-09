Блинкен: США и Россия могут заложить основу для восстановления ДРСМД

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Соединённые Штаты и Россия на встрече в Женеве могут заложить основу для восстановления договорённостей о ракетах средней и меньшей дальности в Европе, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен: США и Россия могут заложить основу для восстановления ДРСМД
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Об этом он сказал в интервью ABC.

«Может быть заложена основа для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, из которого США вывела администрация Трампа», — сообщает телеканал со ссылкой на госсекретаря.

2 августа 2019 года действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США

26 октября 2020 года российский лидер заявил, что Россия готова не развёртывать в европейской части страны ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.

Замглавы МИД России Сергей Рябков усомнился, что ДРСМД можно восстановить в том виде, в котором он существовал на протяжении трёх десятков лет.

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