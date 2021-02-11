Рябков оценил возможность восстановления ДРСМД

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Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил возможность восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Рябков оценил возможность восстановления ДРСМД
  • РИА Новости

«Если коротко, я не думаю, что существуют перспективы восстановления ДРСМД в том виде, в котором он существовал на протяжении трёх десятков лет», — цитирует РИА Новости Рябкова.

2 августа 2019 года действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе США

26 октября 2020 года российский лидер заявил, что Россия готова не развёртывать в европейской части страны ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.

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