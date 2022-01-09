Американские учёные рассказали об опасных антителах после коронавируса

Группа учёных из Института сердца в Лос-Анджелесе (США) пришла к выводу, что антитела, образовывающиеся у переболевших коронавирусом людей, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Об этом сообщается в Journal of Translational Medicine.

Об этом информирует РИА Новости.

По мнению исследователей, через несколько месяцев после того, как человек вылечился от COVID-19, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно.

К примеру, у 177 медработников, переболевших коронавирусом до появления вакцин, в течение полугода обнаруживали стойкие антитела, которые могли спровоцировать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.