Блинкен обсудил с Боррелем контакты по инициативам России в сфере безопасности
«Блинкен и Боррель обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические контакты в связи с предложениями России, касающимися российского видения механизмов обеспечения безопасности в Европе», — приводит РИА Новости текст заявления.
Стороны также отметили, что все дискуссии по европейской безопасности будут проходить при координации с ЕС.
Ранее Блинкен заявил, что ряд требований России по безопасности невыполнимы.
10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведёт в Женеве переговоры по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.
12 января пройдёт заседание Совета Россия — НАТО. Российский МИД на заседании будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко.
13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.