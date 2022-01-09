Блинкен обсудил с Боррелем контакты по инициативам России в сфере безопасности

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном дипломатические контакты по российским предложениям по безопасности в Европе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

«Блинкен и Боррель обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические контакты в связи с предложениями России, касающимися российского видения механизмов обеспечения безопасности в Европе», — приводит РИА Новости текст заявления.

Стороны также отметили, что все дискуссии по европейской безопасности будут проходить при координации с ЕС.

Ранее Блинкен заявил, что ряд требований России по безопасности невыполнимы.

10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведёт в Женеве переговоры по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.

12 января пройдёт заседание Совета Россия — НАТО. Российский МИД на заседании будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко.

13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.