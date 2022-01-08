WP: США планируют обсудить с Россией размещение ракет и масштабы учений в Европе

Представители администрации США планируют обсудить с российскими коллегами в Женеве тему размещения ракет, а также масштабы военных учений в Европе, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые с планами».

Как сообщает газета, Белый дом намерен выяснить, «серьёзно ли Москва настроена на завершение украинского кризиса».

Ранее телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готова предложить России обсудить сокращение присутствия военных обеих стран в Восточной Европе, а также сокращение масштабов военных учений в регионе.

Также канал не исключил, что Соединённые Штаты могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде.

При этом в Госдепе заявили, что информация о возможном обсуждении сокращения военного присутствия в Восточной Европе не соответствует действительности.