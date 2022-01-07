NBC: США готовы предложить России обсудить сокращение присутствия в Восточной Европе

Администрация президента США Джо Байдена готова предложить России обсудить сокращение присутствия военных обеих стран в Восточной Европе, а также сокращение масштабов военных учений в регионе, сообщает NBC со ссылкой на сотрудника администрации и двух неназванных экс-сотрудников Службы национальной безопасности Соединённых Штатов.

«Администрация Байдена готовится к переговорам с Россией на следующей неделе, ещё не понимая, серьёзно ли Москва относится к переговорам. Если да, то официальные лица США готовы предложить обсудить сокращение развёртывания американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе», — говорится в материале телеканала.

Как подчёркивается, обсуждения могут касаться «масштабов военных учений», а также числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше.

Диалог по стратегической стабильности между США и Россией пройдёт в Женеве 10 января.

В переговорах примет участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, с российской стороны будет присутствовать замглавы МИД России Сергей Рябков.