NBC: США готовы предложить России обсудить сокращение присутствия в Восточной Европе
- Legion-Media
«Администрация Байдена готовится к переговорам с Россией на следующей неделе, ещё не понимая, серьёзно ли Москва относится к переговорам. Если да, то официальные лица США готовы предложить обсудить сокращение развёртывания американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе», — говорится в материале телеканала.
Как подчёркивается, обсуждения могут касаться «масштабов военных учений», а также числа американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше.
Диалог по стратегической стабильности между США и Россией пройдёт в Женеве 10 января.
В переговорах примет участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, с российской стороны будет присутствовать замглавы МИД России Сергей Рябков.