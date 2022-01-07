NBC: США на переговорах с Россией могут затронуть тему «Искандеров» в Калининграде

Короткая ссылка
Соединённые Штаты на переговорах с Россией могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде, сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванного сотрудника американской администрации и двух бывших работников сферы нацбезопасности.
NBC: США на переговорах с Россией могут затронуть тему «Искандеров» в Калининграде
  • Legion-Media

В материале утверждается, что на переговорах могут быть затронуты такие вопросы, как заблаговременные уведомления о передвижении сил, а также российских ракетных комплексов «Искандер», которые могут использоваться для доставки ядерных боеприпасов.

Вместе с этим телеканал сообщает, что администрация США готова предложить России обсудить сокращение присутствия военных обеих стран в Восточной Европе, а также сокращение масштабов военных учений в регионе.

В частности, речь может идти о численности американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше.

Осенью 2019 года помощник начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл заявлял, что самыми опасными видами российского оружия являются ЗРК С-400, ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический «Искандер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить