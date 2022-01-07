NBC: США на переговорах с Россией могут затронуть тему «Искандеров» в Калининграде

Соединённые Штаты на переговорах с Россией могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде, сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванного сотрудника американской администрации и двух бывших работников сферы нацбезопасности.

В материале утверждается, что на переговорах могут быть затронуты такие вопросы, как заблаговременные уведомления о передвижении сил, а также российских ракетных комплексов «Искандер», которые могут использоваться для доставки ядерных боеприпасов.

Вместе с этим телеканал сообщает, что администрация США готова предложить России обсудить сокращение присутствия военных обеих стран в Восточной Европе, а также сокращение масштабов военных учений в регионе.

В частности, речь может идти о численности американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше.

Осенью 2019 года помощник начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл заявлял, что самыми опасными видами российского оружия являются ЗРК С-400, ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический «Искандер».