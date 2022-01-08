В Госдепе опровергли данные о готовности США обсуждать вывод сил из Восточной Европы
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«Я видела сегодня сообщения, в которых утверждалось, что администрация в качестве подготовки к этим переговорам с Россией разрабатывает варианты отвода войск США в Восточной Европе. Я хочу предельно чётко сказать, что они неверны», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее NBC со ссылкой на сотрудника американской администрации сообщил, что США готовы предложить России обсудить взаимное сокращение военного присутствия в Восточной Европе.
10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведёт в Женеве переговоры по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.