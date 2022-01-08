В Госдепе опровергли данные о готовности США обсуждать вывод сил из Восточной Европы

Информация о том, что США готовы предложить России обсудить сокращение военного присутствия в Восточной Европе не соответствует действительности. Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента.

«Я видела сегодня сообщения, в которых утверждалось, что администрация в качестве подготовки к этим переговорам с Россией разрабатывает варианты отвода войск США в Восточной Европе. Я хочу предельно чётко сказать, что они неверны», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее NBC со ссылкой на сотрудника американской администрации сообщил, что США готовы предложить России обсудить взаимное сокращение военного присутствия в Восточной Европе.

10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведёт в Женеве переговоры по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.