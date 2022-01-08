РИА Новости: Греция на конференции НАТО выступила за сохранение каналов связи с Россией

Глава МИД Греции Никос Дендиас на виртуальном заседании министров иностранных дел стран НАТО выступил за сохранение каналов связи с Россией. Он также высказался за участие ОБСЕ в снижении напряжённости, сообщили РИА Новости дипломатические источники.

«В своём выступлении Дендиас подчеркнул, что Греция поддерживает диалог НАТО с Россией в контексте двойного подхода и в этом контексте Греция приветствует созыв Совета НАТО — Россия на следующей неделе. Он добавил, что для достижения реального диалога необходима деэскалация и что для того, чтобы этот диалог принёс ощутимые результаты, потребуется время», — сказали агентству.

Ранее, 7 января, министры иностранных дел стран НАТО провели экстренную видеоконференцию, на которой обсудили требования России по вопросам безопасности.

По итогам конференции они выступили за диалог с Россией в преддверии предстоящего заседания Совета Россия — НАТО.

Заседание Совета Россия — НАТО пройдёт 12 января. Российский МИД на заседании будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко. Заседание начнётся в 12:00 мск.