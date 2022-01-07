Главы МИД НАТО по итогам конференции выступили за диалог с Россией
- AP
Об этом сообщило постоянное представительство США при НАТО в своём Twitter.
«В преддверии предстоящего Совета Россия — НАТО министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации», — отмечается в заявлении.
Также все руководители внешнеполитических ведомств альянса выразили единство касательно предполагаемой «агрессии России против Украины».
Ранее сообщалось, что главы МИД НАТО обсуждают единую позицию блока по предложениям России о безопасности.
Заседание Совета Россия — НАТО пройдёт 12 января.