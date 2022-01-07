Главы МИД НАТО по итогам конференции выступили за диалог с Россией

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Министры иностранных дел стран НАТО по итогам внеочередной конференции выступили за диалог с Россией в преддверии предстоящего заседания Совета Россия — НАТО.
Главы МИД НАТО по итогам конференции выступили за диалог с Россией
  • AP

Об этом сообщило постоянное представительство США при НАТО в своём Twitter.

«В преддверии предстоящего Совета Россия — НАТО министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации», — отмечается в заявлении.

Также все руководители внешнеполитических ведомств альянса выразили единство касательно предполагаемой «агрессии России против Украины».

Ранее сообщалось, что главы МИД НАТО обсуждают единую позицию блока по предложениям России о безопасности.

Заседание Совета Россия — НАТО пройдёт 12 января.

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