ТАСС: главы МИД НАТО обсуждают единую позицию блока по предложениям России о безопасности
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Как пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, встреча проходит в закрытом формате.
«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — сказал собеседник агентства.
Российский МИД на заседании будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко. Заседание начнётся в 12:00 мск.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что желает обсудить на заседании вопросы, связанные с европейской безопасностью, «в особенности ситуацию на Украине и вокруг неё».
Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.