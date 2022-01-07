ТАСС: главы МИД НАТО обсуждают единую позицию блока по предложениям России о безопасности

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Министры иностранных дел стран НАТО начали экстренную видеоконференцию, на которой обсудят требования России по вопросам безопасности. Главы МИД попытаются прийти к единой позиции для переговоров на заседании Совета Россия — НАТО, которое пройдёт 12 января.
ТАСС: главы МИД НАТО обсуждают единую позицию блока по предложениям России о безопасности
  • AP

Как пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, встреча проходит в закрытом формате.

«Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО», — сказал собеседник агентства.

Российский МИД на заседании будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко. Заседание начнётся в 12:00 мск.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что желает обсудить на заседании вопросы, связанные с европейской безопасностью, «в особенности ситуацию на Украине и вокруг неё».

Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.

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