Столтенберг рассказал о темах переговоров на заседании Совета Россия — НАТО 12 января

В ходе предстоящего заседания Совета Россия — НАТО 12 января будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг неё», — написал Столтенберг в Twitter.

К тому же уточняется, что стороны обсудят вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью действий военных России и НАТО и снижением рисков.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко будет представлять российское дипведомство на предстоящем 12 января в Брюсселе заседании Совета Россия — НАТО.

Ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января.

В конце декабря госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.