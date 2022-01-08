В Белом доме выразили обеспокоенность в связи с приказом Токаева стрелять на поражение

Власти Соединённых Штатов выражают обеспокоенность в связи с приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вести огонь на поражение для борьбы с террористами. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — приводит её слова ТАСС.

В Соединённых Штатах также напомнили о необходимости соблюдать международные нормы в сфере прав человека в Казахстане.

Как стало известно ранее, Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

Задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».

Президент республики также отметил, что террористические банды, которые орудуют в Казахстане, прошли подготовку за рубежом.