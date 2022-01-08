В Белом доме выразили обеспокоенность в связи с приказом Токаева стрелять на поражение
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«Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — приводит её слова ТАСС.
В Соединённых Штатах также напомнили о необходимости соблюдать международные нормы в сфере прав человека в Казахстане.
Как стало известно ранее, Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
Задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».
Президент республики также отметил, что террористические банды, которые орудуют в Казахстане, прошли подготовку за рубежом.