Блинкен считает, что Россия может «устроить провокацию» для «интервенции на Украину»

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может «устроить провокацию», чтобы применить военную силу против Украины.
Блинкен считает, что Россия может «устроить провокацию» для «интервенции на Украину»
  • AP

Об этом он сообщил во время выступления в Госдепе.

«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», — заявил Блинкен.

Ранее госсекретарь США в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой обсудил «возможный ответ на наращивание сил России» у украинской границы.

Вместе с тем 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина на сегодняшний день не видит угрозы агрессии со стороны России.

Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она и должна умереть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить