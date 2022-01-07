Блинкен считает, что Россия может «устроить провокацию» для «интервенции на Украину»

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может «устроить провокацию», чтобы применить военную силу против Украины.

Об этом он сообщил во время выступления в Госдепе.

«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», — заявил Блинкен.

Ранее госсекретарь США в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой обсудил «возможный ответ на наращивание сил России» у украинской границы.

Вместе с тем 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина на сегодняшний день не видит угрозы агрессии со стороны России.

Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она и должна умереть.