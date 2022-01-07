Антитеррористическая структура ШОС готова помочь Казахстану по запросу властей

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Антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готова помочь Казахстану при запросе компетентных органов, а также выражает уверенность в том, что принятые казахстанскими властями меры позволят нейтрализовать бандитов и террористов в республике.
Антитеррористическая структура ШОС готова помочь Казахстану по запросу властей
  • AP

Заявление об этом опубликовал исполнительный комитет региональной антитеррористической структуры ШОС.

Организация поддерживает решительные меры руководства Казахстана по обеспечению общественной безопасности и защите конституционного строя республики.

«Уверены, что реализуемые государственными, правоохранительными и специальными органами меры позволят в кратчайшие сроки нейтрализовать противоправные действия террористических и бандитствующих групп и ячеек», — говорится в сообщении.

Структура заявляет о готовности оказать в установленном порядке необходимое содействие «при соответствующем запросе компетентного органа Республики Казахстан».

Утром 6 января ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. Передислокация всех миротворческих подразделений должна завершиться 7 января.

Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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