Антитеррористическая структура ШОС готова помочь Казахстану по запросу властей

Антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готова помочь Казахстану при запросе компетентных органов, а также выражает уверенность в том, что принятые казахстанскими властями меры позволят нейтрализовать бандитов и террористов в республике.

AP

Заявление об этом опубликовал исполнительный комитет региональной антитеррористической структуры ШОС. Организация поддерживает решительные меры руководства Казахстана по обеспечению общественной безопасности и защите конституционного строя республики. «Уверены, что реализуемые государственными, правоохранительными и специальными органами меры позволят в кратчайшие сроки нейтрализовать противоправные действия террористических и бандитствующих групп и ячеек», — говорится в сообщении. Структура заявляет о готовности оказать в установленном порядке необходимое содействие «при соответствующем запросе компетентного органа Республики Казахстан». Утром 6 января ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. Передислокация всех миротворческих подразделений должна завершиться 7 января. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.