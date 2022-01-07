Антитеррористическая структура ШОС готова помочь Казахстану по запросу властей
- AP
Заявление об этом опубликовал исполнительный комитет региональной антитеррористической структуры ШОС.
Организация поддерживает решительные меры руководства Казахстана по обеспечению общественной безопасности и защите конституционного строя республики.
«Уверены, что реализуемые государственными, правоохранительными и специальными органами меры позволят в кратчайшие сроки нейтрализовать противоправные действия террористических и бандитствующих групп и ячеек», — говорится в сообщении.
Структура заявляет о готовности оказать в установленном порядке необходимое содействие «при соответствующем запросе компетентного органа Республики Казахстан».
Утром 6 января ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. Передислокация всех миротворческих подразделений должна завершиться 7 января.
Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.