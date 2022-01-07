Зампостпреда при ООН Полянский: директора ОЗХО пригласят на заседание СБ ООН по Сирии

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Россия намерена пригласить гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса на заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации в Сирии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Зампостпреда при ООН Полянский: директора ОЗХО пригласят на заседание СБ ООН по Сирии
  • AP
  • © Peter Dejong

«Мы настаиваем лишь на том, чтобы господин Ариас тщательного выполнял Конвенцию о запрещении химического оружия. Намерены в ближайшее время вновь сделать это в СБ ООН, пригласив гендиректора на одно из наших заседаний», — цитирует Полянского ТАСС.

Он также отметил, что работа технического секретариата ОЗХО затрудняет сотрудничество Сирии со структурой.

Сирийские власти приглашают Ариаса посетить Дамаск, однако он отказывается от этих предложений, уточнил Полянский.

21 апреля Организация по запрещению химического оружия приняла проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации.

Документ был вынесен на рассмотрение Францией из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал «чёрным днём» в истории организации принятие резолюции. Дипломат отметил, что рано или поздно «правда о событиях в Сирии выйдет наружу».

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