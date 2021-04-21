Шульгин назвал «чёрным днём в истории ОЗХО» приостановку прав Сирии

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал «чёрным днём» в истории организации принятие резолюции о приостановлении прав Сирии. Дипломат отметил, что рано или поздно «правда о событиях в Сирии выйдет наружу».

«Сегодня у нас чёрный день в истории ОЗХО. Очень жаль, что организация превратилась из технического органа в политический инструмент, устраивающий судилище над государством-участником. На этот раз — над Сирией», — сказал Шульгин на Конференции государств-участников. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил дипломат, история «так или иначе расставит всё по своим местам».

«И тогда за свершившееся сегодня в стенах ОЗХО будет стыдно не только нам и странам, которые голосовали против данного решения, но и многим из тех, которые его поддержали», — добавил он.

21 апреля Организация по запрещению химического оружия приняла проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации.

Документ был вынесен на рассмотрение Францией из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия.

Как отмечал Шульгин, некоторые западные страны оказывают «огромное давление на технический секретариат» ОЗХО: «в первую очередь это США и их союзники».