Шульгин заявил о давлении на ОЗХО со стороны США

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Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал ситуацию с работой организации.

«Некоторые западные страны оказывают огромное давление на технический секретариат (ОЗХО. — RT). В первую очередь это США и их союзники. Они пытаются преследовать свои корыстные цели, нарушая нормы международного права и подрывая верность ОЗХО своим принципам. Это очень опасно», — сказал Шульгин в разговоре с RT.

В декабре 2020 года российский МИД заявил, что у России всё меньше доверия к ОЗХО, которая оказалась «в заложниках» у тех, кто стремится использовать её в своих геополитических интересах.

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