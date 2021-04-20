Шульгин заявил о давлении на ОЗХО со стороны США

Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал ситуацию с работой организации.

«Некоторые западные страны оказывают огромное давление на технический секретариат (ОЗХО. — RT). В первую очередь это США и их союзники. Они пытаются преследовать свои корыстные цели, нарушая нормы международного права и подрывая верность ОЗХО своим принципам. Это очень опасно», — сказал Шульгин в разговоре с RT.

В декабре 2020 года российский МИД заявил, что у России всё меньше доверия к ОЗХО, которая оказалась «в заложниках» у тех, кто стремится использовать её в своих геополитических интересах.