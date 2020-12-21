МИД России заявил о всё меньшем доверии к ОЗХО

У России всё меньше доверия к Организации по запрещению химического оружия, которая оказалась «в заложниках» у тех, кто стремится использовать её в своих геополитических интересах. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Как напомнили в ведомстве, запрос на оказание содействия по делу об Алексее Навальном направили гендиректору техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу ещё 1 октября. За прошедшие два с половиной месяца «вразумительный ответ на него так и не поступил».

«Отклонены также предложения российской стороны по ключевым модальностям планировавшегося визита в Российскую Федерацию представителей технического секретариата ОЗХО», — сказали в МИД.

Там объяснили, что привлечь ОЗХО к процессуальным действиям российских органов планировалось для того, чтобы прояснить главные вопросы вокруг «отравления»: «где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах блогера появились обнаруженные за пределами Российской Федерации химические вещества».

Кроме того, Генпрокуратура России направила порядка десяти запросов, на которые последовало «несколько невразумительных по существу поставленных вопросов отрицательных ответов», говорится в сообщении ведомства, поступившем в RT.

«Организация оказалась вновь в заложниках у тех, кто упорно стремится использовать её в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО всё меньше», — подытожили в министерстве.

МИД также опубликовал переписку постпреда России и гендиректора организации по данному вопросу.

В конце ноября российская сторона заявила, что Германия нарушила нормы Конвенции по запрещению химического оружия, когда отказалась сотрудничать с Россией по ситуации с Алексеем Навальным.