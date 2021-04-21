ОЗХО приняла резолюцию о приостановлении прав Сирии в организации

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла вынесенный на рассмотрение Францией проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации.
ОЗХО приняла резолюцию о приостановлении прав Сирии в организации
  • Reuters

«За решение по Сирии, соавтором которого является Великобритания, проголосовали 87 человек на конференции государств — участников ОЗХО. Решение приостанавливает действие ряда прав и привилегий Сирии в ОЗХО», — сообщило постпредство Великобритании в ОЗХО на своей странице в Twitter.

В Гааге 20—22 апреля проходит 25-я сессия конференции государств — участников ОЗХО. В ходе этой сессии Франция представила проект резолюции, который предусматривает приостановление прав и привилегий Сирии в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия. 

Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил о давлении США на организацию.

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