ОЗХО приняла резолюцию о приостановлении прав Сирии в организации

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла вынесенный на рассмотрение Францией проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации.

«За решение по Сирии, соавтором которого является Великобритания, проголосовали 87 человек на конференции государств — участников ОЗХО. Решение приостанавливает действие ряда прав и привилегий Сирии в ОЗХО», — сообщило постпредство Великобритании в ОЗХО на своей странице в Twitter.

В Гааге 20—22 апреля проходит 25-я сессия конференции государств — участников ОЗХО. В ходе этой сессии Франция представила проект резолюции, который предусматривает приостановление прав и привилегий Сирии в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции по запрещению химического оружия.

Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил о давлении США на организацию.